13 Millionen Niederländer wählen neues Parlament

Beide, die Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) sowie die Partei für Freiheit (PVV), aber auch die Migrantenpartei DENK könnte davon profitieren. Eine Regierungsbeteiligung Wilders scheint jedoch unwahrscheinlich - beinahe alle Parteien haben eine Zusammenarbeit mit ihm ausgeschlossen. Die bisher mitregierende sozialdemokratische PvdA hingegen muss mit großen Verlusten rechnen.

In Österreich lebende Niederländer können ihre Stimme per Briefwahl, persönlich in einem Wahllokal in den Niederlanden oder durch eine Bevollmächtigung einer in den Niederlanden lebenden Person abgeben. Ein eigenes Wahllokal gibt es in Österreich nicht. Derzeit (Stand Jänner 2017) leben laut Medien- Servicestelle Neue Österreicher (MSNÖ) hierzulande rund 8800 niederländische Staatsbürger, der Großteil von ihnen in Tirol und Wien.

Auf einigen Bahnhöfen öffneten die Wahllokale bereits kurz nach Mitternacht, die meisten werden erst um 7.30 Uhr die Türe öffnen.

Rechtspopulist Wilders verliert in Umfragen

Einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Wahl hat die Partei für die Freiheit des Rechtspopulisten Wilders in den Umfragen erneut stark verloren. Nach den Analysen von vier Instituten wird sie sicher nicht die stärkste Partei werden.

Nach den am Dienstagabend veröffentlichten letzten Umfragen könnte sie auf nur noch rund 13 Prozent kommen. Den Umfragen zufolge konnte die rechtsliberale Regierungspartei VVD ihren Vorsprung in den Umfragen deutlich ausbauen und liegt nun bei bis zu 20 Prozent. Die Partei von Premier Rutte profitierte vom diplomatischen Konflikt mit der Türkei der vergangenen Tage, analysierte das Forschungsinstitut I&O.