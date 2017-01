1.000.000 Briten wollen Queen Trump ersparen

Der Petition zufolge solle dem US- Präsidenten zwar die Einreise nach Großbritannien erlaubt werden, allerdings solle er nicht zu einem offiziellen Staatsbesuch eingeladen werden. Um die Queen nicht in Verlegenheit zu bringen, wie es in der Petition heißt.

Dinner mit Trump würde Queen in Verlegenheit bringen

Ein mit dem königlichen Empfang einhergehendes Dinner Trumps mit der Queen würde die 90- Jährige mit hoher Wahrscheinlichkeit in Verlegenheit bringen, so die Begründung. Trump hatte im Wahlkampf mit Verbalattacken auf Frauen und Minderheiten weltweit für Kritik gesorgt.

Die Petition wurde gestartet, noch bevor Premierministerin Theresa May Trump am vergangenen Freitag zu einem Staatsbesuch ins Königreich eingeladen hatte. Am selben Tag erließ Trump einen vorübergehenden Einreisestopp für Flüchtlinge und Besucher aus mehreren muslimischen Ländern , womit die Bürgerinitiative gegen einen Staatsbesuch noch an Fahrt gewann.

Trump soll im Laufe des Jahres die Insel besuchen. Das Parlament in London muss sich nach britischem Recht mit der Petition befassen, weil die Initiatoren eine Schwelle von mindestens 100.000 Unterschriften überschritten haben.