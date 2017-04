16- Jährige von Unbekanntem brutal vergewaltigt

Er trat mit ihr via Snapchat in Kontakt und redete so lange auf sie ein, bis sie sich auf ein Treffen einließ - mit fatalem Ende. Eine 16- Jährige wurde Mitte April an ihrem Wohnort im Vorarlberger Vorderland von einem Unbekannten brutal vergewaltigt. Der Täter - er sprach laut Opfer Feldkircher Dialekt - suchte nach der grausigen Sexattacke das Weite, eine Fahndung blieb bislang ergebnislos. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.