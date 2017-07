US- Teenager (19) überlebt brutale Bärenattacke!

Bange Momente in einem Jugendcamp: Am Sonntag um vier Uhr Früh wurde Dylan in seinem Schlafsack unter freiem Himmel auf der Glacier View Ranch im US- Bundesstaat Colorado von einem ungewöhnlichen Knirschen aufgeweckt. Was den 19- Jährigen da aus dem Schlaf riss, war ein lebensgefährlicher Angriff: Sein Kopf befand sich im Maul eines Schwarzbären!