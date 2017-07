Schwimmer in Kanada flüchten vor Killerwalen!

Touristenangebote wie "Schwimmen mit Haien" kennt man aus Urlauben oder Erzählungen von Freunden. Auch "Schwimmen mit Delfinen" ist bekannt und wird oft als Therapie eingesetzt. Aber "Schwimmen mit Killerwalen" ist etwas ganz Neues - und zwei Schwimmer haben es am vergangenen Wochenende eher unfreiwillig ausprobiert.

Auf Felsen geflüchtet

Gleich mehrere Schwertwale - auch Killerwale oder Orcas genannt - haben den beiden Männern beim Schwimmen im Whytecliff Park, einem Nationalpark in der Nähe von Vancouver, einen Besuch abgestattet. Die Schwimmer retteten sich sofort auf nahe Felsen, denn ein unfreiwilliges Treffen mit so großen Tieren kann durchaus angsteinflößend sein.

Video ist Instagram- Hit

Zufällig war auch der kanadische Fotograf Robin Leveille am Ort des Geschehens - er hat alles mit der Videokamera festgehalten und den Clip später auf Instagram geteilt. Dort erfreut er sich größter Beliebtheit. "Ich bin mir ziemlich sicher, diese zwei Typen wären das Mittagessen der Wale geworden, hätten sie es nicht nach draußen geschafft", schrieb etwa ein Nutzer. Ein anderer meinte: "Wie cool ist das denn? Was für ein unglaubliches Erlebnis!"

Nicht nur einer, sondern gleich mehrere Orcas schwammen auf die Männer zu. Foto: instagram.com/robin_leveille

Die Schwimmer ergriffen die Flucht. Foto: instagram.com/robin_leveille

Teils brutale Jagdmethoden

Schwertwale sind Wale aus der Familie der Delfine, der englishe Name lautet "Killer Whale". Diese Bezeichnung nimmt Bezug auf die oft brutal anmutenden Jagdmethoden der Wale. Ihr Nahrungsspektrum umfasst mindestens 140 Arten von Fischen, Meeressäugern, Meeresschildkröten, Kopffüßern und Seevögeln. Ihre Jagdstrategien passen die Schwertwale der jeweiligen Beute genau an, bekannt sind sie vor allem für ihre koordinierten Gruppenangriffe. Die Tiere sind weltweit verbreitet, bleiben aber lieber in küstennahen Gewässern in höheren Breiten.

Entwarnung von Walforscherin

Das Verhalten der Orcas im Video sei aber weder als aggressives noch als raubtierhaftes Verhalten zu deuten, erklärte Alisa Schulman- Janiger, eine Forscherin des "California Killer Whale Project" gegenüber "BuzzFeed News". "Ich glaube es war pure Neugier. Die Tiere waren einfach nur interessiert und wollten sich genauer ansehen, was da vor sich geht." Außerdem gebe es keinen einzigen dokumetierten Orca- Angriff auf Menschen.