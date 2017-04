Mann (96) macht seinen letzten Fallschirmsprung

Im stolzen Alter von 96 Jahren hat der Italiener Giuseppe De Grada am Dienstag zum letzten Mal einen Fallschirmsprung gewagt. Der rüstige Mann, der im Zweiten Weltkrieg in einer Fallschirmspringer- Einheit gedient hatte, absolvierte über der lombardischen Stadt Cremona einen Tandemsprung und landete unversehrt am Boden.