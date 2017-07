Kasperl wird in Augsburg zur Fußgänger- Ampelfigur

Im bayrischen Augsburg wird es schon bald eine Fußgängerampel mit einem grünen Kasperl geben. Die Stadtverwaltung will die besondere Ampel am Freitag in der Nähe des Theaters der Augsburger Puppenkiste in Betrieb nehmen. Der Kasperl zählt neben Urmel aus dem Eis und Jim Knopf zu den populärsten Darstellern der Puppenkiste.