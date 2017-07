Kalifornier verdrückt in zehn Minuten 72 Hotdogs!

Der Organisator des Wettbewerbs, George Shea, würdigte Chestnut als "amerikanischen Helden". Der Rekordhalter selbst erklärte, er sei "einfach ein alberner Typ, der gerne isst". Er müsse an seiner Kondition arbeiten, um in Zukunft weniger zu schwitzen, sagte der 33- Jährige, der sich seit 2005 dem Wettessen verschrieben hat. Im Damenwettbewerb verteidigte Miki Sudo ihren Titel, für den Sieg reichten ihr 41 Hotdogs.

Foto: Associated Press

Um das Tempo zu steigern, lassen die Teilnehmer die Würstchen in der Regel unzerkaut in den Magen gleiten. Das Gebäck weichen sie in Wasser auf, um es leichter schlucken zu können. Wer sich übergibt, wird disqualifiziert.

Traditioneller Wettbewerb seit 1916

Das Wettessen am US- Unabhängigkeitstag gibt es seit über 100 Jahren. Anno 1916 hat das Restaurant "Nathan's" zum ersten Mal an der New Yorker Strand- und Promeniermeile Coney Island den Wettbewerb veranstaltet. Früher mussten die Teilnehmer innerhalb von zwölf Minuten so viele Hotdogs wie möglich essen.

Erster Sieger schaffte nur 13 Stück!

Im Jahr 2008 wurde die Zehn- Minuten- Regel eingeführt, nachdem Historiker herausgefunden hatten, dass die ersten Wettesser anno 1916 auch nur zehn Minuten Zeit hatten. Der damalige Sieger schaffte allerdings nur 13 Hotdogs.