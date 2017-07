Bodybuilder hat keine Beine und nur einen Arm

Die größte Leistung seines Lebens hat er unmittelbar nach seiner Geburt schon erbracht. Seine Überlebenschance lag laut Ärzten lediglich bei 30 Prozent. Santonastassos Glück war, dass die mit dem Hanhart- Syndrom einhergehenden Fehlbildungen lediglich seine Arme und Beine betrafen. Wären Organe auch betroffen gewesen, würde der junge Mann heute nicht Tag für Tag die für ihn wichtige Botschaft in die Welt hinausposaunen: "Macht eure Schwächen zu euren Stärken!"

"Bin nur einer von acht Menschen mit dieser Krankheit"

Santonastasso behauptet, lediglich einer von zwölf Menschen weltweit zu sein, die vom Hanhart- Syndrom betroffen sind - "und von diesen zwölf sind berets acht tot", erklärt der Bodybuilder in einem Video auf YouTube.

Das Fitnessstudio ist Nick Santonastassos zweites Wohnzimmer. Foto: instagram.com

Erstmals fiel Santonastasso einer größeren Öffentlichkeit mit Videos im Internet auf, in denen er als Zombie präpariert auftrat und Kunden in einem Supermarkt oder Passanten auf der Straße erschreckte. Zu seinem prominentesten Opfer gehört "The Walking Dead"- Star Norman Reedus.

Norman Reedus spielt eine der Hauptrollen in der Zombie-TV-Serie "The Walking Dead". Foto: AFP/Getty Images

Video: Hier gerät Norman Reedus in Santonastassos Visier: