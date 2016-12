Zwei Österreicher bei Flugzeugabsturz getötet

In Pakistan ist am Mittwoch ein Flugzeug mit 47 Menschen an Bord abgestürzt. Die Turboprop- Maschine der Pakistan International Airlines sei von Chitral im Norden des Landes in die Hauptstadt Islamabad unterwegs gewesen, als sie verunglückte. Die Absturzursache ist noch nicht klar, der Pilot hatte kurz zuvor allerdings über "mechanische Probleme" geklagt. Unter den Opfern sind laut "Krone"- Informationen auch zwei Österreicher.