"Zuwanderung bremsen, wir verkraften nicht mehr"

Der ehemalige Grüne Efgani Dönmez hat im Mai mit seinem Antreten für die ÖVP unter der Führung von Sebastian Kurz für Schlagzeilen gesorgt. Der gebürtige Türke hatte schon in der Vergangenheit immer wieder den wachsenden Einfluss des politischen Islam - auch in Österreich - massiv kritisiert. Im krone.at- Livetalk spricht er über die konkrete Gefahr für unsere Demokratie und wie hochrangige Islamführer ihren Einfluss in der Flüchtlingsbetreuung ausbauen wollen.