Zugunglück fordert Toten und Dutzende Verletzte

Ein mit Pendlern voll besetzter Zug ist im US- Bundesstaat New Jersey am Donnerstagmorgen bei voller Fahrt in einem Bahnhof gegen einen Prellbock gerast. Laut den Behörden seien dabei mindestens ein Mensch getötet und mehr als 100 Personen teils schwer verletzt worden. Die Behörden ermitteln wegen eines möglichen Versagens des Zugführers. Aber laut Gouverneur Chris Christie kommt auch ein technischer Defekt in Betracht.