Zug kracht in Lkw und teilt ihn in zwei Hälften

Im US- Bundestaat Utah ist ein Zug ungebremst in einen Lkw gerast. Die Dashcam eines Polizeiwagens nahm den spektakulären Unfall auf - wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Weder der Schranken noch die Lichtzeichenanlage kündigten den herannahenden Zug an. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.