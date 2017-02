Zug erfasst Auto frontal - 66- Jähriger tot

Tödlicher Unfall am Donnerstagabend auf einem unbeschrankten Bahnübergang in der Steiermark: Ein Zug erfasste beim Flugplatz Fürstenfeld ein Auto, das auf den Gleisen mit der Front in Richtung Bahn stand. Für den am Steuer sitzenden Fahrer des Pkw im Alter von 66 Jahren gab es keine Rettung mehr.