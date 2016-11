Zu zehnt auf 25 m²: Ikea zeigt Flüchtlingsbleibe

Auf nur 25 Quadratmetern lebt eine zehnköpfige Flüchtlingsfamilie in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Eine Kopie ihrer Unterkunft wurde nun in einem Ikea- Geschäft in Norwegen ausgestellt. Auf diese Art will der Möbelkonzern zusammen mit dem Roten Kreuz auf die Not der Menschen in dem Bürgerkriegsland aufmerksam machen und Spenden sammeln.