Zu wenig Nutella: Afrikaner zündeten Asylheim an

28 Verletzte und zehn Millionen Euro Schaden. Das war die Bilanz, nachdem die ehemalige Messehalle in Düsseldorf, die als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, im Juni völlig niederbrannte. Ein 27- jähriger Algerier soll die Halle in Brand gesetzt haben. Der Grund dafür versetzt in Staunen: Zu wenig Nutella und Süßes beim Frühstücksbuffet soll zu Streitigkeiten und zu anschließenden Brandstiftung geführt haben. Angestiftet worden sei er dazu von einem ebenfalls 27- jährigen Marokkaner.