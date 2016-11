Zu teuer: US- Zerstörer wird zum zahnlosen Ungetüm

Sie ist der ganze Stolz der US- Marine, die USS Zumwalt. Der Name des Kapitäns: James Kirk. So wie bei seinem berühmten Namensvetter, dem Sternenflotten- Kapitän der USS Enterprise, verläuft aber auch bei der Zumwalt, die als größter Zerstörer der Welt seit den Zeiten des Zweiten Weltkriegs gilt, nicht immer alles nach Plan. Denn das futuristische Tarnkappen- Kriegsschiff wurde de facto bereits zum zahnlosen Monster degradiert. Die High- Tech- Munition - ein einzelnes Geschoss der beiden Hauptgeschütze schlägt mit stolzen 800.000 US- Dollar zu Buche - fiel dem Sparstift des Pentagon zum Opfer.