Zeuge: Bonus aus Vergleich geht für Wartung drauf

Technische und juristische Einblicke haben die Experten am Freitag im Eurofighter- U-Ausschuss gegeben. Wie sich herausstellte, war der für die Jet- Beschaffung zuständige Ministerialbeamte Karl Hofer gar nicht in die Vergleichsverhandlungen eingebunden. Er gab auch an, dass die von Ex- Minister Norbert Darabos (SPÖ) ausverhandelte Preisreduktion von Mehrkosten für die alten Jets aufgebraucht wird.