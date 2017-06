Zebra- Fohlen im Tiergarten Schönbrunn geboren

Gestreifter Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn: In der Nacht auf Mittwoch hat ein Zebra- Fohlen das Licht der Welt erblickt. "Als die Tierpfleger gestern früh zu Dienstbeginn zum Gehege kamen, war das Kleine bereits da. Es ist direkt auf der Außenanlage zur Welt gekommen. Mit seinen zierlichen Beinchen geht es an der Seite seiner Mutter Wendy neugierig auf Erkundungstour", so Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.