Wunschlied verwehrt: Türke gab Schuss in Lokal ab

Zu drastischen Mitteln hat in der Nacht auf Montag ein 42 Jahre alter Volltrunkener in einem Lokal im Wiener Bezirk Meidling gegriffen, als ihm sein Wunschlied vom DJ verwehrt wurde. So zückte der gebürtige Türke plötzlich eine Pistole und gab einen Schuss in Richtung Decke ab. Verletzte gab es bei der gefährlichen Aktion glücklicherweise nicht zu beklagen. WEGA- Beamte konnten den Mann - er hatte 2,68 Promille intus - wenig später festnehmen. Die Waffe sowie weitere Munition wurden sichergestellt.