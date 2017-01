Wunder von Farindola: Überlebende geborgen

Nach dem von einem Erdbeben ausgelösten Lawinenabgang, bei dem in den Abruzzen am Mittwochabend das abgelegene Luxushotel Rigopiano in der Gemeinde Farindola verschüttet worden war, wurden Freitagmittag laut italienischen Rettungskräften acht Überlebende, drei Frauen, drei Männer und zwei Kinder, aus den Schneemassen geborgen. Die Behörden bestätigten bislang sechs Gerettete. Sie wurden nach 43 Stunden in einem Dachboden gefunden und haben überlebt, weil sie in einer Nische Feuer hatten machen können. Bisher wurden fünf Leichen geborgen, etwa 20 Personen gelten noch als vermisst.