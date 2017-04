Wolkenkratzer- Komplex in Dubai in Flammen

In Dubai ist in einem im Bau befindlichen Wolkenkratzer- Komplex nahe des höchsten Gebäudes der Welt, des Burdsch Chalifa, am Sonntag in der Früh ein Feuer ausgebrochen. Vier Menschen waren zunächst von Flammen eingeschlossen, sie konnten aber befreit werden. Einer von ihnen wurde lebensgefährlich verletzt. Der Komplex besteht aus insgesamt drei Hochhäusern mit je 60 Stockwerken.