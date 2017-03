So soll "New Glenn"- Rakete wieder sicher landen

Große Pläne hat Blue Origin, das private US- Raumfahrtunternehmen von Amazon- Gründer Jeff Bezos: Bis zum Ende dieses Jahrzehntes will es eine wiederverwendbare und besonders leistungsstarke Rakete namens "New Glenn" in Betrieb nehmen. Sie soll nicht nur bis zu 45 Tonnen Fracht tragen können, sondern - wie die "Falcon 9" des Konkurrenten SpaceX - wieder sicher und aufrecht auf der Erde aufsetzen. Wie das funktionieren soll, zeigt ein Animationsvideo, das Blue Origin kürzlich veröffentlicht hat.