NASA- Video zeigt virtuellen Flug über den Pluto

Basierend auf Bilder und Daten die die NASA- Raumsonde "New Horizon" im Juli 2015 beim Vorbeiflug am Zwergplaneten Pluto gesammelt und später zur Erde gefunkt hat, haben Mitarbeiter der US- Raumfahrtbehörde jetzt ein Video erstellt, das einen virtuellen Flug über die eisige Welt am Rande unseres Sonnensystems zeigt. Für die Simulation wurden Höhen, Täler und Krater laut NASA um den Faktor zwei bis drei verstärkt, um die topografischen Details der Pluto- Oberfläche besser hervorzuheben.