NASA filmt ISS- Vorbeiflug während Sonnenfinsternis

Eine faszinierende Aufnahme der Internationalen Raumstation ISS ist am Montag dem NASA- Mitarbeiter Joel Kowsky gelungen. Er filmte mit einer Highspeed- Kamera, die 1500 Bilder pro Minute macht, wie der Außenposten der Menschheit von der Erde aus gesehen während der Sonnenfinsternis in den USA gerade an der bereits teilweise verdunkelten Sonnenscheibe vorbeiflog.