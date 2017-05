Mysteriöses US- Shuttle X- 37B in Florida gelandet

718 Tagen lang ist der unbemannte Mini- Raumgleiter X- 37B der amerikanischen Air Force um die Erde gekreist. Nach knapp zwei Jahren im All ist der Orbiter, über dessen genauen Zweck sich das US- Militär in Schweigen hüllt, am Sonntag auf dem Kennedy Space Center in Florida gelandet. Die ersten drei Flüge des mysteriösen Mini- Shuttles hatten jeweils auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien geendet.