Kiwi- Küken schlüpft gesund aus ramponiertem Ei

Eine Notreparatur an der Eierschale hat in Neuseeland ein seltenes Kiwi- Küken gerettet. Helfer mussten das eingedrückte Ei mit einem Stück Eierschale notdürftig zukleben, damit der Vogel bis zum Schlüpftermin überleben konnte. Das Küken, das am 13. Oktober schlüpfte, erhielt den Namen "Fissure" - englisch für "Riss" oder "Spalt".