Hier startet die Raumkapsel "Dragon" zur ISS

Im zweiten Anlauf ist eine unbemannte Raumkapsel des US- Unternehmens SpaceX erfolgreich zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Die Falcon- 9-Trägerrakete hob am Sonntag um 9.38 Uhr Ortszeit (15.38 Uhr MEZ) in Cape Canaveral in Florida ab. Die Raumkapsel "Dragon" soll mehr als 2,2 Tonnen Lebensmittel und Ausrüstung zur ISS transportieren, wo sechs Astronauten stationiert sind.