Gleich sieben erdähnliche Planeten um Zwergstern

Im Jahr 2016 hatte ein Forscherteam um Michael Gillon von der Universität Lüttich von drei erdgroßen Planeten berichtet, die um den Zwergstern Trappist- 1 kreisen. Dank intensiver Beobachtung mit mehreren erdgebundenen Teleskopen und dem Spitzer- Weltraumteleskop der US- Weltraumagentur NASA wissen sie nun: Es ist ein System aus mindestens sieben Planeten, die alle in etwa so groß wie die Erde sind. Auf ihnen könnte theoretisch flüssiges Wasser und damit Leben existieren.