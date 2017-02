Flugroboter nach Fledermaus- Vorbild gebaut

In den USA haben Forscher einen Flugroboter vorgestellt, der Manöver wie eine Fledermaus oder ein Flughund schafft. Der nur 93 Gramm schwere "Bat Bot" kann in den Sturzflug gehen und enge Wenden fliegen. Versuche mit dem Fluggerät sollen nun helfen, die Geheimnisse des Fledermausfluges aufzuklären. Um den Roboter leicht zu halten, besteht sein Skelett aus Kohlefasern und die Flughaut aus sehr elastischem Silikon. Zur Kontrolle des Fluges misst ein Sensor am Brustkorb die Lageveränderung des Gerätes.