Crew der ISS filmte Schatten, den der Mond warf

In den USA konnte am Montag eine totale Sonnenfinsternis bestaunt werden. Wie sich der Mond vor die Sonne schob und diese nach und nach mehr verdeckte, beobachtete auch die sechsköpfige Besatzung der Internationalen Raumstation ISS. Von ihrem Logenplatz im All aus filmten die Astronauten den Schatten, den der Erdtrabant auf die Oberfläche unseres Planeten warf.