Antarktis: Gigantischer Eisberg löst sich ab

In der Westantarktis hat sich vom Larsen- C-Schelfeis ein riesiger Eisberg gelöst, wie das Bremerhavener Alfred- Wegener- Institut für Polar- und Meeresforschung am Mittwoch mitteilte. Er treibe nun nach Norden und werde wohl zwei, drei Jahre brauchen, bis er geschmolzen ist, so die Forscher.