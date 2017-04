Am Arm gezüchtetes Ohr an Kopf transplantiert

In der Stadt Xi'an in der chinesischen Provinz Shaanxi hat ein Chirurgen- Team ein Ohr, das zuvor einige Monate auf dem Unterarm des Patienten gezüchtet worden war, an seine richtige Stelle transplantiert. Die Ärzte hatten das mittels eines 3D- Druckers modellierte Ohr auf körpereigenem Knorpelgewebe gezüchtet, berichtet die Zeitung "China Daily".