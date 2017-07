Wirtschaftsgebäude am Wiener Cobenzl in Brand

Lodernde Flammen und dicke Rauchwolken sind am Donnerstagnachmittag über den Wiener Nobelbezirk Döbling gezogen: Ein Wirtschaftsgebäude am Cobenzl war in Brand geraten. Das Feuer drohte auf einen angrenzenden Wald sowie einen Streichelzoo überzugreifen. 70 Mann der Feuerwehr rückten an - und konnten die Gefahr bannen.