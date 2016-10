Wirbel um Trump- Wahrsagerautomat in New York

Ein wie eine Prater- Attraktion aus vergangenen Zeiten anmutender Automat mit einer Donald- Trump- Puppe als Wahrsager amüsiert seit Neuestem die New Yorker: "Schaut in meine Kristallkugel und seht Amerikas Zukunft", plärrt die Puppe mit Trumps Stimme. Danach kommen Sprüche, die - in typischer Trump- Manier - allesamt unter der Gürtellinie sind. Doch nicht alle finden das witzig.