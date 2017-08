"Wir kämpfen für die, die zu kurz gekommen sind"

Nach den Turbulenzen in seinem Wahlkampfteam und bescheidenen Umfragewerten ist SPÖ- Chef Christian Kern bemüht, seine Genossen auf die Nationalratswahl im Oktober einzuschwören. "Ich werde kämpfen", gab er sich bei einem Bundesparteirat am Donnerstag motiviert. In seiner Rede sparte er auch nicht mit Spitzen gegen die ÖVP.