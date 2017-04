Wintereinbruch: Chaos auf Österreichs Straßen

Der ungewöhnlich harte Wintereinbruch mitten im April hat für Chaos auf den Straßen, vor allem im Wiener Umland, gesorgt: Die Westautobahn musste am Mittwoch in beiden Fahrtrichtungen vom Knoten St. Pölten bis zur Wiener Westeinfahrt gesperrt werden. Die Wiener Außenringautobahn A21 war am Abend gänzlich unbefahrbar. Tausende Autofahrer steckten fest, bei Alland wurde ein Notquartier eingerichtet. Wie die Asfinag Donnerstagfrüh mitteilte, sind mittlerweile wieder alle Autobahnen ungehindert befahrbar.