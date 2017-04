Winter- Comeback: So stürmt es derzeit in Wien

In der Nacht auf Mittwoch haben noch kältere Luftmassen als zuletzt den Alpenraum erreicht - und das bescherte auch Wien dichten Schneefall in den frühen Morgenstunden. Am meisten wird es vom Bregenzerwald bis ins Mostviertel schneien. Tagsüber verstärkt sich mit einem Tief über Osteuropa der Schneefall sogar noch weiter. Bis Donnerstagmittag ist vom Tiroler Unterland bis ins Semmering- Wechselgebiet vielerorts mit Neuschneemengen von zehn bis 40 Zentimetern, in Lagen oberhalb von rund 800 Metern Seehöhe sogar mit mehr als 50 Zentimetern zu rechnen.