Windbö schleudert Hüpfburg mit Kindern davon

In der mexikanischen Stadt San Luis Potosi ist ein Mädchen schwer verletzt worden, als eine starke Windbö mehrere Hüpfburgen in einem Vergnügungspark in die Luft schleuderte. Die Achtjährige steckte im Tunnel der großen, pyramidenförmigen Hüpfburg fest. Als diese abhob, fiel das Kind mehrere Meter in die Tiefe. Insgesamt zogen sich bei dem Vorfall vier Kinder Verletzungen zu.