Wildes Flüchtlingslager in Paris wird geräumt

Die französischen Behörden haben mit der Räumung eines Flüchtlingszeltlagers auf den Straßen von Paris begonnen. An die 600 Polizisten seien im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Polizeipräfektur Freitagfrüh. Rund um die Metrostation Stalingrad halten sich mehrere Tausend Migranten in Zelten unter freiem Himmel auf. Seit mehr als einem Jahr bilden sich in Paris immer wieder solche Lagerplätze, weil offizielle Unterkünfte voll sind. Nach der Räumung des "Dschungels" von Calais campieren nun wieder mehr Migranten in Paris.