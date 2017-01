WikiLeaks- Informantin Chelsea Manning kommt frei

Der scheidende US- Präsident Barack Obama hat die Whistleblowerin Chelsea Manning begnadigt. Das Strafmaß der ehemaligen WikiLeaks- Informantin wurde von 35 auf sieben Jahre reduziert. Manning soll das Gefängnis am 17. Mai 2017 verlassen dürfen, wie das Weiße Haus am Dienstag mitteilte. WikiLeaks sprach in einer Twitternachricht von einem "Sieg".