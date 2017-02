"Wiens Mindestsicherung grundfalsch und ungerecht"

"Grundfalsch und sozial ungerecht" ist es, die Mindestsicherung in Wien nicht nach niederösterreichischem Vorbild zu deckeln, konstatierte Wolfgang Sobotka im krone.at- Interview. Zudem stellte der Innenminister klar, dass das prognostizierte Plus in punkto Kriminalität jedenfalls "den Fremden geschuldet" ist und trat erneut für eine Halbierung der Zuwanderungsobergrenze auf 17.500 ein.