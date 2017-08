Wiener meldet sich mit neuem Wut- Video zurück

"Hallo. Es wieder Zeit für ein Video, glaub ich." Zum mittlerweile zweiten Mal in diesem Jahr hat der als Wutbürger bekannt gewordene Patrick F. mit einem Clip auf Facebook seinem Ärger Luft gemacht. Anlass diesmal ist das - wie berichtet - überaus milde Urteil gegen einen 25 Jahre alten ehemaligen Kinderpädagogen, der nach elffachem Kindesmissbrauch lediglich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. "Ich schäme mich gerade wirklich zutiefst, in Österreich zu sein", findet Patrick F. harte Worte in Richtung des Justizministers Wolfgang Brandstetter.