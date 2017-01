Wien: Kältewelle erreicht ihren Höhepunkt

Eisige Kälte hat ganz Österreich im Griff. Im ganzen Land gab es am Dienstag um 10 Uhr keinen Ort, an dem Plusgrade gemessen wurden. Wegen der Kälte ist der ÖAMTC zum Großteil damit beschäftigt, Autos mit entladenen Batterien Starthilfe zu geben. krone.tv hat sich am bislang kältesten Tag in diesem Winter in Wien umgesehen und umgehört.