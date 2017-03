Wien: Jetzt Hochspannung vor SPÖ- Parteitag!

Michael Häupl hat sich am Mittwoch zur Diskussion um seine Nachfolge geäußert. Es habe gute Gespräche mit einem Teil der SPÖ gegeben. Im Hinblick auf den kommenden Parteivorstand am 29. April sagte der Wiener Bürgermeister: "Ja, ich trete wieder für den Parteivorsitz an." Zur Debatte um seinen Nachfolge sagte Häupl: "90 Prozent der Vertrauenspersonen wollen keinen Konflikt."