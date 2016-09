Wien: Freispruch "im Zweifel" für US- Rapper Gibbs

Der US- Rapper Freddie Gibbs ist am Freitag am Wiener Landesgericht vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs an einer wehrlosen Person "im Zweifel" freigesprochen worden. Laut dem nicht rechtskräftigen Urteil gab es keinen eindeutigen Beweis dafür, dass sich der Musiker am 5. Juli 2015 nach einem Gig in einem Wiener Nachtklub an einer damals 17- Jährigen vergangen hat.