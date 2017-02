Wien: Feuerwehr sucht Gasleck rund um Karlskirche

Die Wiener Feuerwehr und die Wiener Netze sind am Freitagabend auf der Suche nach einem Gasleck bei der Karlskirche in der Innenstadt. Die Straßen bzw. Gassen im Umfeld wurden gesperrt und ein Gebäude der Technischen Universität evakuiert, berichtete orf.at. Demnach bestehe derzeit keine Explosionsgefahr. Das Gasgebrechen sei durch Zufall festgestellt worden: Die Wiener Netze waren zu einem Einsatz gerufen worden, bei dem Gas aus einem privaten Flüssiggasbehälter ausgetreten war. Bei Messungen auf der Argentinierstraße stellten sie dann jedoch auch dort erhöhte Gaswerte fest. Laut Feuerwehr läuft der Einsatz in der Wiener Innenstadt seit 15:15 Uhr.