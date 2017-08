Wien: Baby stürzt fünf Meter tief aus Fenster!

Dramatische Szenen haben sich Freitagfrüh in Wien abgespielt: Kurz nach 6 Uhr stürzte ein Baby aus dem Fenster einer Wohnhausanlage in Floridsdorf. Der Einjährige stürzte fünf Meter in die Tiefe. Wie durch ein Wunder trug der Bub offenbar nur leichte Verletzungen davon!