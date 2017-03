"Wiederwahl Tusks war Diktat aus Berlin"

EU- Ratspräsident Donald Tusk ist gegen den Widerstand Polens für weitere zweieinhalb Jahre als EU- Ratschef wiedergewählt worden. Nur das Heimatland Tusks habe gegen den früheren polnischen Ex- Premier gestimmt, erklärte ein EU- Diplomat am Donnerstag in Brüssel. Die Wiederwahl des liberalen Politikers sorgt in Warschau für mehr als nur Verstimmung. Heftige Kritik wurde an Deutschland geübt: "Wir wissen jetzt, dass es eine EU ist, in der Berlin den Ton angibt", sagte Außenminister Witold Waszczykowski.