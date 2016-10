Wie ticken die Kids vom Gemeindebau?

Leben im Gemeindebau - krone.tv besuchte den Dr.- Franz- Koch- Hof in Wien- Floridsdorf und sprach mit den Kindern, die dort leben. Was denken sie über ihr Zuhause und das Zusammenleben? Eine Generation zwischen Sport, Zündeln, Böllerwerfen und Allahu- Akbar- Rufen - hier in den Fußballkäfigen verbringen sie ihren Alltag.